Uomini e Donne | paura in studio | uscite sbarrate | Riccardo Guarnieri rincorre Alessandro Vicinanza

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Stavolta ala rissa è stata davvero evitata per un pelo:, attuale compagno di Ida Platano, e, storico ex della dama bresciana, hanno cercato in tutti i modi di affrontarsi fisicamente e dalle anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione del programma (che vedremo in onda all’inizio della prossima settimana) sappiamo che addiritturaa un certo punto si sarebbe messo a correre per entrare dall’ingresso dove c’eranoe Ida e che è stato rincorso da Gianni Sperti e altri cavalieri. Vediamo insieme come sono andate le cose e perché la situazione è degenerata.e Ida Platano ...