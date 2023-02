Uomini e Donne | Lavinia fa una sorpresa ai corteggiatori | ma Alessio Corvino reagisce male

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il dating show condotto da Maria De Filippi ci attende anche oggi con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. L’appuntamento è come sempre alla stessa ora, 14:45 su canale 5. In studio ritroveremo gli opinionisti di sempre, ovvero Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Consino, mentre i tronisti sono Nicole Santinelli, Federico Nicotera eMauro. Non mancheranno poi i Cavalieri e le Dame del trono over, ma cosa accadrà nella puntata del 7 febbraio 2023? Scopriamolo insieme. Anticipazioni: 7 febbraio 2023 In questa puntata, come accade spesso, il trono classico e il trono over sono stati accorpati, ma partiamo proprio dal trono over. Trono over: cosa accadrà? Sono tanti gli accadimenti che in questa puntata caratterizzeranno il trono over. Innanzitutto Biagio Di Maro prenderà un’importante ...