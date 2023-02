Università Milano-Bicocca | dottorato honoris causa a Stefano Boeri

(Di martedì 7 febbraio 2023)(ITALPRESS) – L’diha conferito questa mattina ildi ricercain Scienze chimiche, geologiche e ambientali a, architetto e urbanista di fama internazionale, presidente della Triennale die partner fondatore diArchitetti. l titolo è stato assegnato su proposta del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Ateneo in quanto, si legge nella motivazione, “nell’arco della sua prestigiosa carriera accademica e professionale, l’architettoha saputo realizzare progetti a carattere fortemente interdisciplinare, introducendo in architettura e ...

"Sono stato alla galleria del vento del Politecnico di, ho parlato con l'ex rettore ... geologiche e ambientali dell'di Catania, il Center for Ocean and Society - Institute of ..." L'di- Bicocca ha conferito questa mattina il dottorato di ricerca honoris causa in Scienze chimiche, geologiche e ambientali a Stefano Boeri, architetto e urbanista di fama ...

