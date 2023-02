Unci Agroalimentare | Scognamiglio | “Finanziamenti fino a 1 | 5 milioni a imprese agricole campane”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Si aprono nuove opportunità per ledel comparto agricolo. Per i giovani di età non superiore ai 41 anni, che intendano avviare un’attività o potenziarla, sono previstipubblicial 100% degli investimenti”. Così Gennaro, presidente nazionale di. “L’Ismea – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ha spiegato il dirigente dell’associazione di categoria del mondo cooperativistico –, un ente pubblico che promuove lo sviluppo dellenel comparto primario, ha predisposto nuove agevolazioni, con la misura Generazione Terra.informa pertanto gli operatori economici ed i cittadini ...