Un' anziana è morta soffocata nell' incendio della sua casa

(Di martedì 7 febbraio 2023) AGI - Èdal fumo dell'che si è sviluppatoa sua abitazione. Un'di 89 anni di Villa Castelli, in provincia di Brindisi è stata trovata priva di vita nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti insieme coni carabinieri per domare unin contrada Eredità, una zona rurale del Brindisino. Sono stati i vicini dell'a dare l'allarme e ad avvertire i soccorritori. L'era sola ine secondo una prima ricostruzione l'sarebbe stato causato dal cattivo funzionamento di una stufa, che si trovava proprio vicino al lettodonna. La morte, come ha poi accertato il medico legale, è sopraggiunta per asfissia. L'non ...

BRINDISI - Una donna di 89 anni èin seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione di campagna, in contrada Eredità, a Villa Castelli. Il decesso dell'sarebbe avvenuto per asfissia.

Una donna di 89 anni è morta in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione di campagna, in contrada Eredità, a Villa Castelli (Brindisi). Il decesso dell'anziana sarebbe avvenuto per asfiss ...