Una classifica sui più belli della Casa manda in crisi Daniele

Leggi su biccy

(Di martedì 7 febbraio 2023) È bastata unaironica sui piùperre inche dopo la puntata ha sbroccato – per l’ennesima volta – contro Oriana. Il tutto è successo durante il blocco baraccapuntata (quello più trash, per intenderci), quando è stata mostrata lasui piùstilata da Nicole Murgia. Al primo posto l’attrice ha messo Antonino, al secondo Luca e al terzo. Nel video insieme a Nicole c’era anche Oriana e inizialmente non era stato specificato che lafosse ad operaMurgia, per questo motivoha creduto fosse condivisa da entrambe. Apriti cielo. Ma parliamo di questa ...