“Un vero inferno” Spaventoso incendio | terrore per le fiamme che avanzano | soccorsi sul posto

(Di martedì 7 febbraio 2023) Continua a crescere ora dopo ora il tragico bilancio dei morti nel terremoto di magnitudo 7.9 della scala Richter che si è verificato ieri al confine tra Turchia e Siria. Sono oltre 5.000 le vittime accertate. Nelle ultime ore i soccorritori turchi hanno estratto altri 460 corpi senza vita dalle macerie degli edifici crollati portando il bilancio delle vittime accertate a 3.432, rende noto l'Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali (Afad). A questi si aggiungono i 1.602 decessi registrati in Siria e confermati sia dalle autorità di Damasco nelle zone controllate dal regime, sia dai Caschi bianchi in quelle del nordovest in mano all'opposizione. Ma ancora molti sono i dispersi e oltre 20mila i feriti a seguito del terremoto.