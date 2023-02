(Di martedì 7 febbraio 2023) Almeno unsu due, ogni, trascorre qualcosa come tre ore suio in chat. È quanto emerge dal rapporto Tra realtà e Metaverso. Adolescenti e genitori nel mondo digitale' elaborato ...

Almeno unsu due, ogni giorno, trascorre qualcosa come tre ore sui social o in chat. È quanto emerge ... il 4% più di sei ore al giorno e il 3% è sempre. La brutta abitudine cresce con ...Il 44% dei ragazzi afferma di esseredalle due alle tre ore al giorno e il 24% un'ora al ... Più di unsu due ha riferito di aver provato sentimenti come l'invidia per gli altri. Il 21% ...

Un ragazzo su 2 connesso 3 ore al giorno, uno su 3 si dice perso se non usa i social leggo.it

Telefono azzurro: "Il 27% dei ragazzi ansioso e perso senza social" | Aumentano i sentimenti negativi TGCOM

Ragazzi sui social 2/3 ore al giorno, un terzo va in "crisi d'astinenza ... La Provincia di Varese

Come prepararsi al Safer Internet Day: i numeri di Telefono Azzurro ... Il Sole 24 Ore

Safer Internet Day 2023: il nostro impegno con la comunità scolastica Save the Children Italia

Il Safer Internet Day 2023 intende promuovere l'uso responsabile del web da parte delle nuove generazioni. Ecco le iniziative organizzate e i consigli per i genitori A 20 anni dalla sua istituzione, t ...In occasione del Safer Internet Day, Kaspersky analizza le minacce informatiche più diffuse tra gli utenti più giovani e offre alcuni utili suggerimenti per proteggersi. Milano, 06 febbraio 2023. Il 7 ...