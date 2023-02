Un posto al sole anticipazioni 8 Febbraio 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 7 febbraio 2023) Rientrata da Londra, Marina vorrebbe concentrarsi sui preparativi del matrimonio ormai imminente ma qualcosa rischia di minare l’armonia con Roberto. Mentre Manuela soffre per essere stata bruscamente allontanata, Niko si impone di voltare pagina. Sentendosi in colpa per aver causato degli attriti tra i genitori, Bianca cerca L'articolo proviene da MediaTurkey.