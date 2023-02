Un posto al sole | anticipazioni 7 febbraio | Niko distrutto dai sensi di colpa

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ledi Unalrelative all’episodio del 7ci rivelano grandi colpi di scena per quanto riguarda. Il giovane Poggi, dopo il primo incontro in udienza per il caso Vassallo è finito a passare una notte intima con Manuela. I due infatti si conranno a vicenda ma il giorno dopo L'articolo proviene da KontroKultura.