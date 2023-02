Un posto al sole | anticipazioni 7 febbraio | Manuela e Niko di nuovo vicini

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Stasera 72023, su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di Unal. Lefanno sapere che Ilappuntamento della Serie Tv ambientata a Napoli, verrà principalmente incentrato sul ravvicinamento del tutto inaspettato che ci sarà trae Niko in seguito del lungo processo a Lello Valsano. Scopriamo insieme qualche spoiler in più riguardo all’appuntamento odierno della celebre soap targata Rai Tre. UnalNel corso della nuova puntata di Unal, che andrà in onda stasera martedì 72023, trae Niko ci sarà un riavvicinamento del tutto inaspettato a ...