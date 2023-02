Un posto al sole | anticipazioni 7 febbraio 2023 | Niko si sente in colpa

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 7 febbraio 2023)Poggi sarà assalito dai sensi diad Unal, come si evince dalledi martedì 7. Il giovane sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa dell'inizio del processo contro Lello Valsano, il camorrista che ha ucciso Susanna e ha ferito gravemente Viola., in particolare, grazie ai preziosi consigli di Alberto, ha deciso di costituirsi parte civile soprattutto per impedire che Valsano abbia uno sconto della pena. L'avvocato dell'uomo, infatti, ha pianificato una strategia affinché il suo assistito sia riconosciuto incapace di intendere e di volere per ottenere uno sconto di pena., proprio per impedire che ciò accada, ha scelto di combattere strenuamente e di essere ...