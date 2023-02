Ultimo | il testo di “Alba”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 febbraio 2023) di N. MoriconiEd. Honiro Publishing/Entertainment – Roma Amo l’perché è come fosse solo miaMi rilassa respirare l’aria pure tuaAmo l’perché è come fosse una bugiaMi rilassa quanto basta, ma tu poi vai viaE t’immagini se fossimo al di là dei nostri limiti,Se stessimo di fianco alle abitudiniE avessimo più cura di quei lividi?Saremmo certo più distanti, ma più similiE avremmo dentro noi perenni brividiT’immagini se tutto questo fosse la realtà?Amo l’perché spesso odio la vita miaCamminando senza meta in questa strana viaAmo l’perché è come una sana folliaPuoi capirla se la senti e non mandarla viaE t’immagini se tutto stesse sopra i nostri limitiE credessimo ai sorrisi come i comici,Se non dovessimo parlare per conoscerci,Se non amassimo soltanto i nostri simili?Forse ...