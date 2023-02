Ultimo | chi è la fidanzata Jacqueline figlia di Heather Parisi | età | di dov’è | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il cantante romanosarà in gara a Sanremo 2023 e porterà sul palco dell’Ariston il suo nuovo brano “Alba”, che promette di far emozionare tutto il pubblico. Siete ponti ad emozionarvi con lui? Nel frattempo, conoscete bene i segreti della sua vita privata? Ecco chi è la suae tutto quello che sappiamo su di lei. Chi è: età, dinasce a Roma il 10 marzo del 2000, è del segno dei pesci e ha quasi 23 anni. Nasce dalla relazione trae Giovanni di Giacomo. Ha vissuto alcuni anni in Cina, mentre adesso fa la spola tra Los Angeles e Roma. Negli Stati Uniti ha appena concluso la New York Film Academy ed è pronta a debuttare come attrice. Sanremo 2023, perché Anna Oxa non si è presentata sul ...