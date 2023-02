Ultimo a Sanremo 2023 | chi è | età | canzoni | fidanzata | Instagram | testo | video e significato di Alba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’acclamato cantante romanoparteciperà alla 73esima edizione didi quest’anno. I fan sono in delirio, ma se volete saperne di più siete nel posto giusto! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, la sua vita privata e il brano in gara all’Ariston dal titolo ““. Dagli esordi al debutto diè lo pseudonimo di Niccolò Moriconi, un famoso e giovane cantautore italiano. È nato a Roma il 27 gennaio 1996, ha 26 anni ed è del segno dell‘Acquario. Sin da piccolo la sua strada era chiara: voleva suonare e cantare. Infatti, a soli 8 anni inizia il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Nel 2016 vince un concorso indetto dall’etichetta “Honiro” per scovare giovani talenti, così nel 2017 esce il suo singolo d’esordio “Chiave”. Il successo arriva subito: la canzone su YouTube ha ...