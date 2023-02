Ultime Notizie – Terremoto | ultima ora | estratta viva bimba nata sotto le macerie in Siria – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) Miracolo in. Unaappena, con il cordone ombelicale ancora legato alla madre ormai morta, è stata trovata tra le rovine di un edificio a Jandairis, cittadina in provincia di Aleppo duramente colpita daldi lunedì 6 febbraio. La piccola è l’unica sopravvissuta di una famiglia i cui tutti gli altri membri sono morti nel crollo del palazzo di quattro piani. Nella località al confine con la Turchia i soccorritori hanno trovato i corpi del padre, della madre, delle sue tre sorelle, di suo fratello e di sua zia. “Poi abbiamo sentito un rumore mentre stavamo scavando, abbiamo ripulito e trovato questa piccolina, grazie a Dio”, ha detto un testimone. Laaveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla madre. “L’abbiamo tagliato e mio cugino l’ha portata in ospedale”, ha ...