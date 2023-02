Ultime Notizie – Terremoto Turchia | italiano disperso è Angelo Zen imprenditore veneto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) E’ ”Zen” il cittadinoche ”è irrintracciabile” al momento indopo il. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento dall’unità di crisi con lo ‘Speciale’ del Tg3. Si tratta di ”undella provincia di Vicenza”, ha detto il ministro. ”Siamo riusciti a contattare tutti gli italiani che erano nella zona del, manca solo unche non siamo riusciti a contattare, fermo restando che non ci sono collegamenti telefonici, né via Internet è possibile raggiungere le persone”. ”Siamo in contatto costante con la famiglia. Preghiamo tutti di non affollarsi verso di loro, ma abbiamo avuto delega a dare tutte le informazioni sul nostro ...