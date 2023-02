Ultime Notizie – “Stop a spreco di risorse della Pa per inadeguatezza controllo delle società partecipate”

(Di martedì 7 febbraio 2023) ”Il sistema degli enti territoriali italiani non può permettersi ulteriori crisi finanziarie che sprechinopubbliche a causa dell’di unsulle propriee, in alcuni casi,paridel managementstesse”. E’ quanto sostiene il Centro studi enti locali nel dossier, realizzato per l’Adnkronos, ‘Crisi: tra le principali cause, l’delanalogo esercitato dagli enti pubblici’. ”La conclamatadei controlli, nella maggior parte dei casi -secondo il Csel- è resa evidente da situazioni di forte squilibrio di cassa, di contenziosi pendenti, dall’insorgenza di nuove e ...

Forse - ipotizza la ricercatrice - questo meccanismo di decompressione ci aiuta a rimanere flessibili per adattarci, anche nellecentinaia di millisecondi prima di iniziare il movimento, ad ......abbattuto in Ucraina e il collage di una una foto di Vladimir Putin e Adolf Hitler ( OVD -)... Anche le continue accuse all'Occidente e leminacce di Dmitry Medvedev, ex presidente della ...

Ucraina Russia, notizie sulla guerra del 5 febbraio Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Kiev: «Offensiva russa entro 10 giorni». Media, Biden in Polonia per ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Kiev lancia allarme su nuova offensiva russa. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, le immagini aeree di Idlib rasa al suolo. FOTO Sky Tg24

Terremoto in Turchia, la scossa potente come cento atomiche. Migliaia di morti: «Non resta nulla» Corriere della Sera

Sansa: “Obbligo di legge il ricorso ad ambulatori convenzionati o intramoenia”. La risposta della Regione: “Prestazioni erogate nel pieno rispetto delle norme” ...Kate Hudson e Matthew McConaughey ricordano la chimica sul set di Come farsi lasciare in 10 giorni in occasione del 20esimo anniversario del film.