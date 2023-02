Ultime Notizie Serie A | test con la Primavera della Roma per Wijnaldum | le parole di Sarri | silenzio stampa Sampdoria

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lazio,: «C’è rammarico per il risultato e per il fatto che spesso non facciamo i primi minuti del secondo tempo con attenzione» Maurizio, allenatoreLazio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Hellas Verona., oggipercontro laa Trigoria: leGeorginio, centrocampista, oggi ha effettuato una Trigoria contro la squadra, ...