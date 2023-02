Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Fiorello ‘svela’ lettera Zelensky | “Vi libererò da Amadeus”

(Di martedì 7 febbraio 2023)nella puntata mattutina di Viva Rai2 ladi: unain cui il presidente ucraino invoca la pace e promette al popolo italiano di liberarlo dal “pericoloso” conduttore e direttore artistico del festival. “Vi ringrazio per il supporto che il governo e il popolo italiano sta stando al processo di Pace, nonostante i gravissimi problemi che affliggono il vostro paese”. E continua: “Da parte nostra vi promettiamo, quando tutto questo sarà finito, di contraccambiare il vostro aiuto, e aiutarvi a liberarvi da questo pericoloso soggetto che vi tiene prigionieri da ormai 4 anni e non vi fa dormire: Amedeo Umberto Rita Sebastiani che credo sia conosciuto da voi con il nome di. Grazie popolo italiano”, ...

... bensì pesca le sue risorse direttamente dal web , in modo da fornire risposte sempre aggiornate e in linea con lepresenti . Google vede in Bard uno strumento utile per assistere le ...Terremoto in Turchia , i primi a partire dall'Italia, ieri pomeriggio alle 14.15, sono stati due vigili del fuoco e due operatori della protezione civile. Sono stati loro ad occuparsi dei primi ...

Ucraina Russia, notizie sulla guerra del 5 febbraio Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Kiev: «Offensiva russa entro 10 giorni» Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Kiev lancia allarme su nuova offensiva russa. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia e Siria, le ultime notizie. Nuova scossa 5.6 scuote il centro della Turchia. Bilancio aggiornato ... la Repubblica

Terremoto in Turchia, la scossa potente come cento atomiche. Migliaia di morti: «Non resta nulla» Corriere della Sera

Si diffonde pure per le vetture la formula della sottoscrizione mensile. Proprio come succede con le piattaforme Tv. Vantaggi Flessibilità e all inclusive. Limiti La disponibilità delle macchine ...L'Inter non alcuna voglia di privarsi di Lautaro Martinez e in un'ipotetica lista dei cedibili, l'argentino occupa l'ultima posizione ...