Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 20 | 10

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziali informazione andiamo in Turchia e Siria un’apertura sono più di 6200 i morti accertati nel bilancio provvisorio complessivo del terremoto e rispettive autorità hanno fatto sapere che le vittime accertate in Turchia sono quasi 5000 in via quasi 2000 i periti sono 26721 gli edifici distrutti 5775 si continua a scavare mentre non si fermano Le Scotte c’è un italiano che ancora manca la pelle tirata di Angelo Zen della provincia di Vicenza siamo in contatto costante con la famiglia ha detto il ministro degli Esteri Antonio tajani in collegamento dell’Unità di crisi della Farnesina i bisogni sono enormi è una catastrofe tutto servono coperte per affrontare il rigido inverno cibo kit igienici e bene di prima necessità a raccontarlo in una testimonianza audio è il coordinatore ad ...