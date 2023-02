Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Ora in ora il tragico bilancio del sisma in Turchia e Siria oltre 5 mila i morti più di 20000 i feriti ma lo MS Terme che le vittime possono arrivare oltre il 20 mila causa di nuovi Scott causa di nuove scosse di crolli di edifici già danneggiati in tante Corsa contro il tempo per estrarre i sopravvissuti a più di 20 ore dalla prima delle tre scosse quella di magnitudo 7.8 che è stato salvato una bambina di 7 anni dopo 28 ore una donna i suoi tre figli sono stati estratti vivi dalle macerie di un edificio crollato intanto e apprensione per la sosta di un italiano in Turchia per lavoro che non è stato ancora raggiunto dell’ambasciata e di cui non si sa nulla il ministro degli Esteri Antonio tajani prima su Twitter poi in collegamento con Agorà ...