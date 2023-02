Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno terremoto in Turchia estivi a superare 5000 il bilancio dei morti oltre 8000 persone sono state salvate ma ci sono state nella notte 312 scosse di assestamento l’attività sismica nella zona arresta che attivato un’altra fagli al confine ed è stata la responsabile del secondo terremoto forte registrato nella mattinata di ieri non sia quello di magnitudo 7.5 ha provocato uno spostamento del suolo fino a 10 metri centinaia le persone ancora sotto le macerie alcune invita dopo 28 ore dal sisma una donna Ei suoi tre figli sono stati estratti da detriti di un edificio crollato nel sud della Turchia l’unità di crisi del Ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma tranne uno si sta cercando il connazionale in Turchia per ...