Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 12 | 10

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio terremoto in Turchia e Siria una catastrofe migliaia di morti nuova scossa nella notte di 5,5 una Corsa contro il tempo per stare le persone dalle macerie due le scosse più forti di magnitudo 7,8 e 7,5 migliaia di abitazioni crollate soccorsi senza sosta e migliaia di feriti a fuoco i gasdotti Martin Mattarella ha erdogan dice l’Italia vi è vicina A Pirate in questa mattina alle 5:35 a interlink il team della Protezione Civile composto degli esperti del dipartimento le squadre dei Vigili del Fuoco i sanitari per le Maxi emergenze pronti a operare in aiuto della popolazione durante le prime ore del mattino è venuto un grave incidente all’interno del cantiere del terzo valico voltaggio in provincia di Alessandria due operai sono rimasti ustionati molto ...