Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale diverse migliaia di il bilancio dei morti del devastante terremoto di magnitudo 7,9 oltre 5000 che ha colpito la Turchia al confine con la Siria lo ha dichiarato il vice presidente turco Ok dopo 28 ore dal sisma una donna i suoi tre figli sono stati estratti dalle macerie di un edificio crollato dal distretto nizip di gaziantep nel della Turchia il ministro degli Esteri italiani su Twitter l’unità di crisi del Ministero degli Esteri e rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma tranne uno ti sta cercando ancora un nostro connazionale in Turchia per ragioni di lavoro la Farnesina fino a l’ora non è riuscita a entrare in contatto con lui il suolo dell’Anatolia si è spostato di almeno 3 m il presidente turco erdogan ha programmato 7 giorni di lutto ...