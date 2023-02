Ultime Notizie Roma del 07-02-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale sala quasi 4400 morti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia non lontano dal confine con la Siria il Sisma è stato 1000 volte più forte di quello di Amatrice riferita Alessandro amato la prima scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 7,5 da una terza molto forte di magnitudo 6 in tutto sono state circa un centinaio in meno di 24 ore secondo la Farnesina risulta Disperso in italiano che risiede in un albergo completamente distrutto dalle scosse erogano programma 7 giorni di lutto nazionale secondo una stima dell’Istituto geologico degli Stati Uniti morti potrebbero essere anche 10.000 arrivano però anche che danno speranza una donna i suoi tre figli sono stati salvati dopo 28 ore sotto le macerie incoraggiamo gli stati membri ...