Ultime Notizie – Pnrr | nel 2024 circa 300mila occupati addizionali

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nel, anno di massima espansione della spesa, ildovrebbe generare300.000(l’1,7 per cento dei lavoratori dipendenti del 2019). L’aumento dell’occupazione si attende sia maggiore nelle costruzioni, ma interessi anche altri comparti di minore dimensione e a maggiore intensità tecnologica. La domanda aggiuntiva dovrebbe essere più concentrata in settori che impiegano personale altamente qualificato, il cui reclutamento potrebbe essere più difficoltoso. E’ quanto stima la Banca d’Italia nel paper ‘L’occupazione attivata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue caratteristiche’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione