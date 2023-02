Ultime Notizie – Infortuni | Bombardieri | “Politica insensibile E se fossero 3 morti al giorno per mafia?”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023) “È una strage continua e chiediamo al governo interventi immediati e tangibili. Dobbiamo raggiungere zerosul lavoro e lo si può fare solo con investimenti mirati. Per questo credo che il premier Meloni debba farsi carico di aprire una cabina di regia presso la presidenza del Consiglio: per noi è una emergenza nazionale che solo il governo può gestire. Si parla tanto di energia, di aumento dei prezzi, noi continuiamo a dire che in questo Paese si parla ancora troppo poco di lavoro”. Così il leader Uil, Pierpaolo, in un’intervista all’Adnkronos, rilancia la richiesta del sindacato alla luce del nuovo, gravissimo, incidente sul lavoro nel cantiere del Terzo Valico dei Giovi che ha causato un morto e un ferito. CABINA DI REGIA – “Con una cabina di regia dedicata si potrebbero coordinare gli investimenti: non è un tema solo del ...