Ue-India | prende il via il Consiglio commercio e tecnologia

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lunedì Unione europea ehanno rinsaldato il rapporto di collaborazione con il lancio del(Ttc), già annunciato ad aprile 2022. A detta della Commissione europea, il progetto “approfondirà l’impegno strategico in materia di” attraverso dei tavoli di lavoro semipermanenti e incontri ricorrenti per fare il punto, come già accade tra Ue e Usa. Come per la controparte euroamericana, anche questa iniziativa è orientata a contenere il rivale sistemico: la Cina. Naturale, dunque, che la volontà di fondo sia la stessa: coordinare e facilitare l’interazione tra le rispettive industrie critiche nel solco dei valori democratici. Nelle parole della della commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, “insieme lavoreremo per un ...