Ucraina | Zelensky rimuove il ministro della Difesa Giovedì forse incontrerà i leader europei

- Altro avvicendamento nel governo di Kiev. Il residente ucraino rimosso Reznikov su cui gravavano sospetti di corruzione. Al suo posto il capo dei servizi segreti Budanov a cui toccherà il compito di ...Gloria all'! ", ha scritto sul social. La posizione di Reznikov era da settimane in bilico. ... il partito del presidente Volodymyr, salvo poi fare retromarcia dopo alcune ore ...

Ucraina, il capo del gruppo Wagner sfida Zelensky: "Se vuoi, ci incontriamo in cielo" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina, Prigozhin sfida Zelensky a duello aereo per Bakhmut Adnkronos

Ucraina, inferno a Bakhmut, l’ultima trincea di Zelensky: "La gente è rassegnata a morire" QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Bocciato sonoramente e clamorosamente l'intervento del presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo. Il 57% degli italiani - stando al sondaggio Swg nell'ultima edizione del "Radar" - si ...