Ucraina | Kiev | “Avremo F-16 | Russia chiamerà altri 500mila soldati””

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) –si aspetta che lachiami a combattere fino a mezzo milione diin più nei prossimi mesi: “Lamobiliterà 300-persone per compiere le operazioni offensive nel sud e nell’est dell’nella primavera e estate prossime”, ha dichiarato Vadym Skibitskyi, vice capo dell’intelligence della Difesa, citato dalla Cnn. “Isi sommano ai 300mila richiamati a ottobre. Questo dimostra che il Cremlino di Putin non intende in alcun modo mettere fine alla guerra. L’offensiva di Mosca può colpire le regioni di Donetsk e Luhansk e forse quella di Zaporizhzhia. Le truppe russe resteranno in difesa nelle regioni di Kherson e in Crimea”. Secondo il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la ...