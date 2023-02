Ucraina | il peggio deve ancora venire | il 24 febbraio il nuovo attacco

(Di martedì 7 febbraio 2023) La folle guerra della Russia contro l’non soltanto non si arresta, ma sembra ormai indirizzata verso un tragico ed inevitabile epilogo. Si prosegue, si continua a combattere. Non ci sono spiragli di pace. Non si vedono, neppure in lontananza, segnali che possano indurre ad una seppur flebile speranza di cessate il fuoco. La Russia aumenta i suoi contingenti armati e l’continua ad essere rifornita di armi all’Occidente, perché questa, dicono, è l’unica maniera per arrivare ad un tavolo di pace ad “armi pari”. Guerra Russia contro(I Love Trading)Sarà. Certo è che a pochi giorni dal più drammatico degli anniversari, la situazione è tutt’altro che incoraggiante. I segnali che arrivano dal fronte parlano del 24come una data,una volta, drammaticamente simbolica. Nel ...

... far vedere sul terreno l'intenzione di fare di più e inviare i carrarmati in. Far vedere ... se non. Basta sostituire allo scenario della paurosa kilometrica teoria dei carri armati ......ancora, Amadeus leggerà un breve testo di Zelensky. Ma che significato ha La Rai ha fatto una figuraccia, come al solito e noi non abbiamo fatto un buon servizio all'". Lo dice il ...

"A questo punto dobbiamo chiederci onestamente se vogliamo che al tavolo della pace sia in vantaggio Putin o Zelensky" - dal blog di D. Gaudenzi ..."Meno di un minuto è stato peggio di 12 anni di guerra": si sintetizzano tutte in queste poche parole le testimonianze raccolte da Acs ad Aleppo da religiose che vivono nella seconda città siriana. Co ...