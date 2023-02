Ucraina | il Donbass è di nuovo il cuore della guerra | e i russi avanzano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si avvicina la primavera e il rischio è che laincominci a trasformarsi in un conflitto allargato, di tipo nucleare. Laa sta concentrando i suoi sforzi bellici nel Donetsk e nel Lugansk () e a breve potrebbe scatenare un’offensiva anche in altre aree del paese che ha invaso. Il 24 febbraio cadrà un anno esatto dall’invasione dell’da parte delle truppe di Mosca e Kiev reclama a gran voce dagli alleatiNATO armi pesanti. Carri armati potentissimi e mai inviati finora giungeranno a sostegno dei soldati ucraini, anche se non i caccia F16. Ma il rischio è che irispondano con armi nucleari se, ad esempio, i carri e nuovi missili a lunga gittata colpiranno il loro territorio. Un uomo si china su una persona colpita, a terra, a ...

Ma molti considerano che l'operazione d'ingresso dell'Ucraina nella NATO non è stato congelata per ... Ed è sempre per questa ragione che il Donbass e i suoi abitanti sono diventati per otto lunghi anni ...

oltre che dei 340mila coscritti arruolati con “la mobilitazione parziale”, di altri probabili 500mila in vista di una formidabile avanzata per rompere il fronte della resistenza ucraina nel Donbass, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Kiev lancia allarme su nuova offensiva russa. LIVE ...