Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023) Amadeus La 73esima edizione deldiè pronta per andare in scena. Com’è ormai tradizione, DavideMaggio.it ha preparato per voi un prontuario diche c’è dasulle cinque serate, che andranno in onda – in diretta su Rai1 dal teatro Ariston – da martedì 7 a sabato 11 febbraio: chi conduce? Il conduttore e direttore artistico è Amadeus. In tutte le serate verrà affiancato da Gianni Morandi. Quali sono le vallette? Le co-conduttrici/vallette annunciate per le cinque serate sono: Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata)e Chiara Francini (quarta serata). Chi partecipa? I Big in gara sono ventotto, ovvero: Anna Oxa – “Sali (Canto ...