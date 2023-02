Tutto pronto per il Fantasanremo

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ormai non si può più pensare al Festival di Sanremo, senza associarlo immediatamente al, il fantasy game basato sul Festival della canzone italiana. La parola, infatti, è stata digitata sui motori di ricerca oltre 300 mila volte, solo nel mese di dicembre. Come nel più longevo Fantacalcio, ogni partecipante deve formare la sua squadra avendo a disposizione 100 Baudi (moneta del game), scegliendo i componenti tra i cantanti in gara. In base alle performance delle varie serate, verranno poi attribuiti o tolti punti a ciascuno di essi. Come scegliere i cantanti da arruolare? Un aiuto arriva da Semrush, che ha analizzato come è cambiata la popolarità online dei cantanti in gara negli ultimi sei mesi. Un dato certamente utile, considerando che anche il posizionamento in classifica e gli eventuali premi costituiscono occasioni di ...