Turci | Il Napoli non lascerà scampo a nessuno | Meret sta facendo benissimo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Luigi, ex portiere, ha parlato a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", di seguito le sue dichiarazioni: "Non mi aspetto altri scherzetti dalla Cremonese, ilnonbriciole ain campionato. Quello che è successo in Coppa Italia è stato un episodio dovuto anche all'abbassamento della tensione da parte degli azzurri, che sono stati anche sfortunati ai rigori. La Cremo gioca più libera e rilassata in coppa, per questo in campionato poi soffre e gioca all'opposto. Carnesecchi e? Sono due protagonisti della nuova generazione, avranno futuro garantito. Tutte le grandi squadre che ambiscono allo Scudetto devono avere un portiere solido, uno che viene impegnato meno e che si fa trovare pronto in quelle poche occasioni che subisce. E poi che sappia tenere ...