Turchia | ritrovato vivo sotto le macerie l’ex Chelsea Christian Atsu

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Niente da fare invece per il compagno di squadra di Eyüp Türkaslan Si contano le vittime indopo il terribile sisma. Si continua a scavare in cerca di persone ancora vive. Dopo ore di paura, nella tarda serata di ieri è statoanche, trequartista ghanese 31enne attuale giocatore all’Hatayspor, club della città di Antiochia non lontano dall’epicentro, vicino alla Siria.giocatore delè stato trovatole, in condizioni non ottimali ma non critiche: è ferito al piede e non riesce a respirare in maniera adeguata. A confermare la notizia, lanciata dai media inglesi, il tweet del giornalista turco Enes Ozdemir: «La stella di Hatayspor,, è stata rimossa ...