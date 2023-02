Turchia devastata dai cataclismi | dopo il terremoto ecco l' incendio | GUARDA

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un vastoè divampato nel porto di Iskenderun inlunedìil sisma che ha colpito l'area. Le fiamme sarebbero state innescate dal rovesciamento dei container e non sono state ancora domate. I morti per iltrae Siria sono oltre 5mila.

07 feb 13:37 Da mezzanotte almeno 300 scosse Sono state almeno 300 le scosse registrate frae Siria a partire dalla mezzanotte. Nell'arco di 13 ore la più forte è stata di magnitudo 5.5. Lo ...La cattedrale cattolica di Iskenderun, le case distrutte, le persone stremate: il giorno dopo il terremoto che ha colpito lae causato oltre quattromila vittime, il vicario apostolico di Anatolia, monsignor Paolo Bizzeti,...

Cos'è l'epidemia sismica e perché è un rischio enorme per la ... Fanpage.it

Turchia devastata. Erdogan chiede l'aiuto internazionale: un fallimento gli costerebbe la presidenza L'HuffPost

Sisma in Turchia: distrutta la cattedrale di Iskenderun Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 5260 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

Turchia devastata da un sisma trenta volte più forte dell’Irpinia Irpinia News

Sotto le macerie di un edificio distrutto dal terremoto che ha devastato in un attimo il sud est della Turchia e il nord della Siria, è incredibilmente nato un neonato mentre tutto intorno crollavano ...1' DI LETTURA Palermo, 7 febbraio 2023 – Superbonus 110% per centro, le imprese edili e di costruzione sempre più in sofferenza per la difficoltà legata alle cessione del crediti. Le imprese, pubblich ...