Turchi | nuove scosse | oltre cinquemila vittime

(Di martedì 7 febbraio 2023)a,di terremoto. Il bilancio si aggrava:5.000 morti – Non si arresta lo sciame sismico dopo la scossa di magnitudo 7,9 che ha colpitoa e Siria, provocando migliaia di– Continua lo sciame sismico dopo il potentissimo terremoto che ha devastatoa e Siria, provocando migliaia di morti. Dalla serata di ieri, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, proseguono le, di magnitudo superiore a 4,5, nella zona dellaa orientale e del nord della Siria. Le autorità turche hanno aggiornato nuovamente il bilancio dei morti, che sono3.300. A cui si aggiungono almeno 1.500in Siria. Ma la conta è in continuo aggiornamento. ...