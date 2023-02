TS – Pessina segna su rigore al 99?!

(Di martedì 7 febbraio 2023) 2023-02-07 01:03:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: È un finale thrilling quello dell’U-Power Stadium, dove Monza e Sampdoria pareggiano 2-2. I blucerchiati, in vantaggio fino all’ultimo secondo del recupero grazie a una doppietta di Gabbiadini, vengono raggiunti da undisiglato appena prima del fischio finale, al minuto 99. La prima chance è per la squadra brianzola e arriva al 5?: Caprari riceve palla in area, aggira Nuytinck e ci prova con il destro ma strozza troppo la sfera e calcia a lato. La risposta dei blucerchiati è immediata e si traduce nel gol del vantaggio che arriva al 12?. Lammers arretra e lancia nello spazio Gabbiadini, che di fisico aggira un ingenuo Caldirola e batte Di Gregorio con il mancino per l’1-0. Quattro minuti dopo, i brianzoli provano a reagire con un potente sinistro di Carlos Augusto ...

... ma non può fare niente contro il tap - in di Gabbiadini, che in questo modola sua doppietta. A tirare dal dischetto ci pensa, che non sbaglia e sorprende Audero. La Sampdoria, quindi, ...... Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto;, Caprari; ... TOP: Diasempre! Danilo e Kean, voti alti e bonus FLOP: Troost - Ekong Un'altra volta ...

Monza-Sampdoria 2-2: Pessina segna su rigore al 99'! Tuttosport

Gabbiadini sfiora l'impresa, Pessina segna in pieno recupero. Monza-Sampdoria termina 2-2 TUTTO mercato WEB

Monza-Sampdoria 2-2, gol e highlights: Pessina pareggia al 99' su rigore Sky Sport

Pessina al 99' riprende la Samp: è 2-2 all'U-Power Stadium ... AC Monza

TOP NEWS Ore 24 - La Samp sfiora l'impresa col Monza. Roma, Zaniolo verso il Galatasaray TUTTO mercato WEB

Ai blucerchiati non basta la doppietta firmata da Gabbiadini. E' pari e patta allo U-Power Stadium: il Monza di Palladino blocca la Sampdoria di Dejan Stankovic sul 2-2. La prima occasione da goal arr ...Non basta alla Samp una doppietta di Gabbiadini per conquistare il terzo successo in campionato. La squadra di Stankovic va vicina alla vittoria ma poi viene beffata dal rigore trasformato da Pessina ...