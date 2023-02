Troppa Juve per la Salernitana | i bianconeri passano all’Arechi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAll’ “Arechi” laviene superata 3-0 dallantus. Al 25’ calcio di rigore per i: dal dischetto va Vlahovic che realizza il gol del vantaggio. Al 37’ ospiti pericolosi con un azione personale di Vlahovic che prova un diagonale che termina a lato. Al 45’ raddoppiontus con il tocco vincente di Kostic che vale lo 0-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Al 2? della ripresa tris della: Fagioli serve in profondità Vlahovic che realizza la sua doppietta personale. Al 6? grande occasione per i granata: cross di Sambia e tocco di Dia che termina di poco a lato. All’8? conclusione improvvisa di Di Maria che sbatte sulla traversa. Al 16? ci provano i granata con una conclusione di Bonazzoli che termina di poco a lato. Al 26? ci prova Bronn con ...