Treviolo | il Comune organizza lo SPID Day

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un’intera giornata dedicata al rilascio gratuito dello. Ecco “day”, la nuova iniziativa dell’amministrazione Comunale die dell’associazione Migliorattivamente rivolto ad adulti e minori dai cinque ai diciassette anni. Grazie all’aiuto dei volontari, sabato 11 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, saranno attive postazioni per il rilascio delloin tutte le frazioni: al centro polifunzionale della Roncola (Via Ambrosioni, 23), alla sala civica di Albegno (Via Risorgimento, 32) e alla sala civica di Curnasco (Via Piave, 1 – primo piano). “Abbiamoto tre presidi in modo che tutti, anche i più anziani, avessero la possibilità di accedere al servizio riservato non solo ai cittadini dima anche a quelli di altri ...