Tragedia a Roma | falciata e uccisa da un’auto | la vittima è Gaia Burba

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Una domenica macchiata di sangue e ancora un investimento mortale a, che avrebbe compiuto 48 anni tra poco, domenica stava attraversando la strada, intorno all’ora di cena, sul Lungotevere Flaminio, all’altezza di piazza Gentile da Fabriano, quando, per cause da accertare, l’ha travolto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche: la corsa in ospedale, la lotta tra la vita e la morte, poi ieri mattina il suo cuore che ha smesso di battere. Un altro nome, un altro investimento. E sempre lo stesso e tragico epilogo., travolto e ucciso da: morto 31enneinvestita esul Lungotevereaveva 49 anni ed era un’imprenditrice nel ...