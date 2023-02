Traffico Roma del 07-02-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati andiamo subito ad aggiornare la situazione delmomento intenso sul raccordo anulare con code in carreggiata interna tra la pizza e la Salaria Poi tra la buttano hotel aL’Aquila di ancora tra Casilina e Appia in carreggiata esterna troviamo rallentamenti e code a tratti tra la Pontina è Lanina code anche sul tratto Urbano della A24 in uscita datra la tangenziale e Tor Cervara code che ritroviamo sempre in uscita dasulla via Salaria tra via Chiana e le Catacombe di Priscilla lungo via del Foro Italico sulla Celeste troviamo code tra Corso di Francia & via Salaria pere lavori in direzione San Giovanni code anche verso lo stadio Olimpico quindi sulla ...