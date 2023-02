Traffico Roma del 07-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Code in uscita dasulla via Salaria per un incidente tra via Taro e le Catacombe di Priscilla incidente Concorde anche in via Laurentina nei pressi di via di Acqua Acetosa Ostiense è ancora code per incidente sulla via Appia all’altezza di via delle Capannelle direzione centro incidente anche a Monteverde in via di Donna Olimpia all’altezza di via Pasquale Revoltella possibili rallentamenti lungo via del Foro Italico e siamo in tangenziale est e troviamo qd3 Corso di Francia & via Salaria pere lavori auto in coda anche sul tratto Urbano della A24 tre uscite fiorentini e Tor Cervara direzione raccordo anulare sul raccordo abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra la Pontina è Lanina via Nomentana Vi ...