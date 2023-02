Traffico Roma del 07-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio un incidente avvenuto sulla via Salaria all’altezza di via nera provoca codine le due direzioni da via Chiana in uscita dae da Ponte Salario nella carreggiata opposta altro incidente in via di Donna Olimpia all’altezza di via Pasquale Revoltella possibili rallentamenti altri rallentamenti e code al momento sono segnalati all’altezza della galleria Fleming sulla tangenziale est direzione Salaria mentre la via Nomentana è chiusa per lavori di potatura tra viale XXI Aprile e corso Trieste inevitabili i disagi anche Viale Trastevere chiuso per lavori di potatura all’altezza del Ministero dell’Istruzione deviato il bus 8 così come il bus h dettagli di queste ed altre notizie sul sito punto luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di...