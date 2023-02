Traffico Roma del 07-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Luceverdeda Simona cercare una buona giornata ben trovati code sulle principali strade consolari a partire dalla via Aurelia dove abbiamo lunghe code tra il raccordo anulare e la zona di Valle Aurelia incolonnamenti sulla via Cassia sulla via trionfale sulla via Flaminia è questa mattina lunghe code sulla via Salaria in direzione della tangenziale congestionato iltangenziale con diversi tratti in coda o rallentamenti soprattutto dalla Tiburtina verso lo stadio mentre nell’altra direzione ancora i lavori nella galleria Fleming e inevitabili disagi altezza corso Francia direzione Salaria sul Tevereintenso tra l’isola Tiberina e Castel Sant’Angelo verso Piazza del Popolo sul Raccordo Anulare incoronamento in carreggiata esterna tra Prenestina e la 24 sulla via Nomentana lavori di potatura in zona Porta Pia ...