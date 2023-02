Tour de France 2024 | Prudhomme | “Partenza da Italia è occasione di unione”

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Sono molto lieto di essere qui in questo palazzo, che riassume la bellezza di quello che stiamo organizzando passando per luoghi di cultura e bellezza. È quasi un’anomalia aver dovuto aspettare tanto tempo per portare la Grand Départ inditra i due Paesi“. Così Christian, direttore delde, nel corso della cerimonia di firma del protocollo per la Grand Départ del, tenutasi presso il Palazzo Farnese a Roma, sede dell’ambasciatase. Infatti, l’sarà protagonista dell’edizione del prossimo anno con ben tre tappe: la prima tra Firenze e Rimini, con un omaggio a Gino Bartali; la seconda da Cesenatico e Bologna, in onore di Marco Pantani; la terza si snoderà tra Piacenza e ...

FIRENZE - "Vogliamo fare deldeun'opportunità per accendere I riflettori del mondo sul ciclismo italiano. Il ciclismo è lo sport più praticato tra tutte le discipline sportive, includendo anche chi lo fa per passione ...Una parte delle risorse sarà destinata a asfaltature e bitumature anche in vista del Giro d'Italia e deldee una parte al miglioramento della segnaletica . Sono in programma anche ...

