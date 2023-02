Tour de France 2024 | partenza da Firenze Fimato a Roma l' accordo - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di martedì 7 febbraio 2023) Grande soddisfazione delle parti in causa. Prudhomme, direttore della Grande Boucle: 'Un'anomalia aver aspettato così tanto per questo ...

Grande soddisfazione delle parti in causa. Prudhomme, direttore della Grande Boucle: 'Un'anomalia aver aspettato così tanto per questo ...La firma dell accordo con il direttore della Grand Boucle Prudhomme, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Romagna protagonista del Tour de France 2024: "Un evento di portata storica" RavennaToday

Il Tour de France scopre l'Italia, 'un evento storico' Agenzia ANSA

La tappa del Tour de France partirà da Piacenza, Bonaccini: "Evento storico" Libertà

Tour de France, partenza da Firenze: c'è l'accordo, investimento da 6 milioni di euro LA NAZIONE

Tour de France, c'è la firma: partenza da Firenze. Nardella: "Ritorno economico da 20 milioni di euro" FirenzeToday

Oggi, a Palazzo Firenze nella città di Roma, è stato ufficialmente firmato il Protocollo per l'organizzazione della "Grand Départ Florence Émilie-Romagne", ovvero la partenza del Tour de France 2024, ...