Tour de France 2024 | firma storica per la partenza da Firenze Nardella all’ambasciata di Francia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nelildepartirà per la prima volta dall'Italia, da, e oggi, 7 febbraio 2023, è statoto a Roma il protocollo d'accordo per l'organizzazione della Grand Départ, l'attesissimo via del più importante evento a due ruote. La prima delle tre tappe nel Bel Paese (in programma tra Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte) sarà-Rimini il 29 giugnoL'articolo proviene daPost.

Siamo molto orgogliosi di partire dall'Italia, per la prima volta nella storia deldedal 1903', ha affermato Prudhomme, direttore deldedal 1 febbraio 2007, rimarcando che ...Firmato l'accordo per l'organizzazione della Grand Dèpart. Prima tappa al via da Firenze. E' stato firmato oggi il protocollo d'intesa per l'organizzazione della Grand Dèpart delde2024 dall'Italia. Si tratta della prima partenza in assoluto dell'evento ciclistico dalla Penisola. In programma ci saranno quattro tappe, fra Toscana, Emilia - Romagna e Piemonte, con ...

Oggi, a Palazzo Firenze nella città di Roma, è stato ufficialmente firmato il Protocollo per l'organizzazione della "Grand Départ Florence Émilie-Romagne", ovvero la partenza del Tour de France 2024, ...